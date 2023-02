Tedesco débutera comme sélectionneur en Suède: "Nous verrons directement où nous sommes"

Pour décrocher son ticket pour l'Allemagne, pays hôte de l'édition 2024, les Diables Rouges devront se sortir d'un groupe comprenant la Suède, l'Autriche, l'Estonie et l'Azerbaïdjan. "Il n'y aura pas de match facile", a prévenu Tedesco. "L'Autriche n'est pas tellement en dessous de la Suède. L'Estonie et l'Azerbaïdjan, ce sont des chaudes ambiances. En commençant en Suède, nous verrons directement où nous sommes. Et après nous pourrons analyser cela, en espérant que ce soit une victoire, et voir ce que nous pouvons améliorer." L'Euro se jouera en Allemagne, avec notamment des matchs à Stuttgart, Gelsenkirchen et Leipzig, des villes où Tedesco a entraîné. "Ce n'est pas dans ma tête car le chemin est long et le groupe difficile, ce ne sera pas facile de se qualifier. Nous devons être forts, créer un bon état d'esprit, une bonne ambiance, et quand nous aurons obtenu la qualification, je serai heureux parce que nous l'aurons obtenue et parce que c'est en Allemagne", a-t-il expliqué. Son contrat avec l'Union belge court jusqu'en 2024. "Il n'y a pas d'objectif en soi dans le contrat et pas d'option", a précisé Tedesco. "On m'a demandé de travailler jusqu'à l'Euro 2024 et j'ai accepté. Je trouve ça juste, car ils ne me connaissent pas tellement, c'est ma première expérience comme sélectionneur, et je ne les connais pas tellement non plus, je ne connais pas leur travail. Après mes premières impressions, je peux dire que j'espère rester ici le plus longtemps possible, je me sens très bien, j'ai une impression positive." (Belga)