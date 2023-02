Une soixantaine de jeunes carolos présentent des messages contre les discriminations

Soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et encadré par les trois services d'actions en milieux ouverts de l'Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi (ISPPC), ce projet a amené les jeunes à visiter trois clubs de football professionnels (KAA Gent, Sporting de Charleroi, Standard de Liège) et à faire une série de rencontres, comme celles des responsables des cellules fancoaching du Sporting de Charleroi et du Standard de Liège ou de Thierry Witsel, président de l'ASBL "Stop Racism in Sport". Les jeunes ont ensuite réfléchi à des messages de prévention pour sensibiliser à la lutte contre les discriminations. Vendredi, quatre capsules reprenant ces messages ont été présentées. Elles pourraient servir à l'avenir de matériel de prévention pour les équipes des clubs de football. Le 10 mars prochain, les jeunes seront présents également sur la pelouse du Sporting de Charleroi avant la rencontre face à l'OHL. Ils déploieront à cette occasion une banderole. (Belga)