Coupe du monde de patinage - Bart Swings finit 3e du 5000 m en Pologne et 5e de la Coupe du monde longues distances

Auteur du quatrième meilleur temps, Bart Swings a profité du déclassement de Davide Ghiotto pour décrocher la médaille de bronze. Avec 240 points après six épreuves, le patineur belge termine à la 5e place de la Coupe du monde longues distances. Le Néerlandais Beau Snellink, 2e samedi, remporte le trophée avec 290 points. Il a profité de l'absence de son compatriote Patrick Roest (288 points) qui était absent en Pologne afin de se ménager pour les Mondiaux dans deux semaines. Le Norvégien Sander Eitrem (268 points) devance l'Italien Davide Ghiotto (262 points) pour se classer 3e. Mathias Vosté a quant à lui terminé 15e du groupe B sur le 500 mètres, en bouclant la distance en 36.19. C'est le Néerlandais Hein Otterspeer qui a remporté la course de ce groupe parmi vingt patineurs en 35.25. Dimanche, Vosté concourra le 1000 mètres. Inscrite sur le 1500 mètres, Isabelle van Elst n'a pas pris le départ de la course. La patineuse belgo-néerlandaise, qui court depuis le début de cette saison sous la bannière belge, était censée faire ses débuts sur la distance en Coupe du monde en Pologne. (Belga)