Coupe du monde de patinage - Bart Swings "raisonnablement satisfait" de ses deux premiers jours en Pologne

"Je vois une évolution positive en vue des Mondiaux et je m'attends à bien m'adapter à nouveau à la glace rapide de Heerenveen (où ils se dérouleront, NdlR", a poursuivi le natif de Louvain. "Après notre retour lundi, il nous restera encore 10 jours". Swings, 32 ans, a terminé troisième du 5000 m samedi. Le Belge a également vu Davide Ghiotto ne pas laisser la priorité au Norvégien Sander Eitrem dans l'avant-dernier tour et être pour cette raison disqualifié. Le patineur qui passe du couloir extérieur au couloir intérieur a toujours la priorité. C'est une règle. L'Italien, diplômé en philosophie, a ainsi vu la Coupe du monde lui échapper et les 11.500 euros de prime qui lui étaient associée. Swings a déclaré qu'il est monté sur le podium samedi après la disqualification de Ghiotto avec des sentiments doubles. "J'ai été surpris qu'il ne se soit pas retenu. Mais au final, on regarde avant tout sa propre performance." Il s'est souvenu de la finale de la Coupe du monde de l'an dernier à Heerenveen. Dans le 1500 m, il avait vécu une situation similaire avec Allan Dahl Johansson. Le Norvégien, comme Ghiotto samedi, avait été disqualifié. "Ce qui était ennuyeux, c'est que j'avais perdu beaucoup de temps à cause de ce croisement", s'est souvenu Swings. (Belga)