Grève spontanée des travailleurs d'Aviapartner à Brussels Airport

La société Aviapartner assure la manutention des bagages de plus de 40% des vols à Brussels Airport. En ce premier jour du congé de détente, le mouvement de grogne impacte plusieurs vols du tour-opérateur Tui, avec des retards allant de 15 minutes à 1h30 et des départs sans bagages, indique Nathalie Pierard. Dans ce dernier cas, les valises seront acheminées ultérieurement vers leur destination respective. Aviapartner traite les bagages des vols de Tui, KLM, TAP, Iberia et British Airways, entre autres. La compagnie aérienne Brussels Airlines collabore avec le bagagiste Alyzia et n'est donc pas concernée. L'aéroport conseille aux voyageurs de vérifier sur son site web si leur vol est impacté par la grève d'Aviapartner. Quelque 48.000 personnes sont attendues ce samedi à Brussels Airport, contre 60.000 demain/dimanche. On ignore encore combien de temps durera le mouvement de grogne. Une réunion des travailleurs d'Aviapartner est en cours depuis 08h30, a-t-on appris de source syndicale. (Belga)