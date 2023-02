ITF Altenkirchen - Minnen et Wickmayer surclassent Rompies et Thombare et atteignent la finale du double

Le duo belge n'aura pas tremblé pour décrocher sa place en finale, remportant sèchement le premier set, 6-0. Il n'y a pas eu beaucoup plus de suspense dans la deuxième manche. Menées 4-0, Rompies et Thombare ont remporté deux jeux de suite pour revenir à 4-2 avant de s'effondrer et de s'incliner sur la deuxième balle de match en faveur des Belges, 6-2. En finale, Minnen et Wickmayer seront opposées à Freya Christie et Ali Collins, classées 129e et 122e au classement WTA en double. Les deux Belges, têtes de série N.1, retrouvent donc les têtes de série N.2 pour se disputer le trophée. Plus tôt dans la journée, dans le tableau du simple, Greet Minnen (WTA 157) a décroché sa place pour la finale en battant l'Allemande Noma Noha Akugue (WTA 228) en deux sets, 6-2, 6-3. Elle affrontera dimanche la Danoise Clara Tauson (WTA 128), tête de série N.5, pour le titre. La Campinoise a remporté l'ITF W40 de Porto dimanche dernier, (Belga)