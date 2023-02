L'ancien président Jimmy Carter "reçoit des soins palliatifs"

"Après une série de courts séjours à l'hôpital, l'ancien président américain a décidé aujourd'hui de passer le temps qu'il lui reste chez lui avec sa famille et de recevoir des soins palliatifs, plutôt qu'une intervention médicale supplémentaire", a-t-elle fait savoir. Jimmy Carter est le plus vieux président américain encore en vie. Artisan des accords de Camp David qui ont abouti, en mars 1979, à la signature du traité de paix israélo-égyptien, le démocrate avait été vivement critiqué dans son pays lors de la prise d'otages d'américains en Iran en 1979-80. Après avoir quitté la Maison Blanche, il a fondé le Carter Center en 1982, pour promouvoir le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde. En 2002, il a reçu le prestigieux Prix Nobel de la paix, notamment pour "ses décennies d'efforts infatigables afin de trouver des solutions pacifiques à des conflits internationaux". Jimmy Carter a souffert d'une série de problèmes de santé qui l'ont obligé à être hospitalisé plusieurs fois en 2019. (Belga)