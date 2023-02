Les Belges à l'étranger - Francesco Antonucci à la passe dans le succès crucial de Volendam contre Vitesse

L'ancien Diablotin Francesco Antonucci a offert une passe décisive à Van Mieghem pour l'ouverture du score du FC Volendam (12e). Le buteur a ensuite inscrit un doublé pour assurer le succès de l'équipe locale (68e), une dizaine de minutes avant qu'Antonucci ne cède sa place (79e). C'est la première passe décisive en championnat pour Antonucci cette saison. Le joueur de 23 ans, prêté par Feyenoord, revient de blessure après plus de cinq mois d'absence. Il avait joué deux matchs de championnat en août et n'a fait son retour que le 29 janvier dernier. Il avait retrouvé sa place de titulaire lors de la précédente journée contre le FC Twente (défaite 3-0). Le FC Volendam creuse un petit écart avec la zone rouge. Avec 20 points en Eredivisie, le club promu la saison dernière compte désormais 4 points d'avance sur Emmen, barragiste, et 7 sur Cambuur, relégable. Vitesse est en difficulté et ne compte que 23 points, en 12e position. (Belga)