Mondiaux de ski alpin - La Canadienne Laurence St-Germain crée la surprise et remporte le slalom devant Shiffrin

Shiffrin avait terminé la première manche avec 19/100e d'avance sur la Suissesse Wendy Holdener et 61/100e sur St-Germain. St-Germain réussissait une bonne deuxième manche en 50.00, mettant la pression sur les deux premières. Holdener enfourchait une porte et faisait une croix sur ses chances de médaille. Shiffrin manquait complètement sa seconde manche et descendait la piste du Roc de Fer en 51.18. L'Américaine visait un cinquième titre mondial en slalom. Sacrée en géant jeudi, elle pouvait réaliser le premier doublé slalom-géant chez les dames aux Mondiaux depuis l'Italienne Deborah Compagnoni en 1997. Elle devra se contenter de la deuxième place, à 57/100e de St-Germain, victorieuse en 1:43.15. La Canadienne, 28 ans, crée une énorme surprise. En Coupe du monde, son meilleur résultat est une sixième place au slalom de Levi en 2020. Elle avait aussi fini sixième aux Mondiaux à Are en 2019. Lena Dürr complétait le podium à 69/100e, juste devant la Norvégienne Mina Holtmann (+0.71). La Slovaque Petra Vlhova prenait la cinquième place à 85/100e. Kim Vanreusel, 41e de la première manche, n'a pas terminé la seconde. Naya Van Puyvelde avait été éliminée après la première manche, terminée en 63e position. (Belga)