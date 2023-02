Paris: opération de police en cours à La Défense après un possible suicide

"Les services de police sont sur place et sécurisent les lieux" a tweeté vers 17H30 la préfecture de police de Paris, recommandant d'"éviter" le secteur de La Défense. "Une opération de police se déroule à La Défense. J'ai demandé au préfet de police de se rendre sur place", a ajouté le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos d'amateurs montraient des scènes de panique à proximité et dans le centre commercial des Quatre Temps, au centre du quartier d'affaires de l'ouest parisien. Selon plusieurs sources proches du dossier à l'AFP, les premiers éléments laissent penser qu'il s'agirait d'un suicide. Une personne se serait jetée des étages et sa chute aurait provoqué un énorme bruit qui aurait été perçu par les passants comme une détonation. (Belga)