PGA Tour - Thomas Detry grimpe au 12e rang à l'issue du 2e tour du Genesis Invitational

Detry, qui avait signé un premier score de 71, a débuté sa journée sur la seconde moitié du parcours. Après deux birdies aux 10 et 16, il a frappé fort au N.1, en plantant un eagle de 13 mètres ! Après un bogey sur un difficile par 3 au 4e trou, Detry a rentré un dernier birdie au N.7. Detry compte 6 coups de retard sur l'Américain Max Homa. Le vainqueur de l'épreuve en 2021 possède un coup d'avance sur le trio composé de l'Espagnol Jon Rahm et des Américains Keith Mitchell et Lee Hodges. Tiger Woods qui avait bien débuté (69) a reculé au 58e rang après une 2e carte de 74, de quoi passer de justesse le cut. (Belga)