Red Flames - Serneels se prépare pour affronter la Corée du Sud "l'équipe sera très différente"

"L'équipe sera très différente", a déclaré le sélectionneur national Ives Serneels devant la caméra de la Fédération belge de football (RBFA). "Toutes les joueuses méritent d'être alignées et c'est aussi ça l'objectif de ce tournoi. À l'arrière, il va y avoir du changement. La blessure de Laura De Neve ne semble pas s'améliorer, Sari Kees est incertaine et Féli Delacauw est toujours sous surveillance médicale. Les chances de voir apparaître de nouvelles têtes sont très élevées." "J'ai insisté auprès de mes joueuses pour qu'elles maintiennent de l'intensité dans leur jeu tout en restant patientes. La Corée du Sud joue de manière très organisée et rythmée. Cependant, je pense que nous avons les capacités pour les battre. J'aimerais entamer le dernier match contre l'Angleterre avec une victoire de plus au compteur", a poursuivi le sélectionneur. À la suite des nombreux changements, Kassandra Missipo se dit impatiente de retrouver une place de titulaire dans l'entre-jeu. "Je me sens bien, je suis contente de faire partie de cette équipe. La Corée du Sud est une équipe difficile et très efficace. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de leur jeu. Il va y avoir du changement au sein de l'équipe. La dynamique va être intéressante à observer", a déclaré Missipo avant le match. (Belga)