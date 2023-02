Tour des Alpes Maritimes et du Var - Mattias Skjelmose enlève la 2e étape, Kévin Vauquelin reste en jaune

(Belga) Le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) a remporté la 2e étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var (2.1), disputée samedi sur 179,4 km entre Mandelieu-la-Napoule et Antibes dans le sud de la France. Il l'a emporté au sprint devant l'Américain Neilson Powless (EF Education EasyPost) et le Français Kévin Vauquelin (Arkéa Samsic), porteur du maillot jaune après sa victoire dans la 1e étape vendredi.