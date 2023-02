Un homme menace de mettre le feu à son immeuble

(Belga) Un homme né en 1985, habitant la région liégeoise et bien connu de services de police de la zone SECOVA (Ourthe, Vesdre, Amblève) a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège dans la matinée de samedi. Il menaçait son propriétaire de mettre le feu à l'immeuble dans lequel il réside. L'individu fait l'objet de multiples plaintes de ses voisins: dégradations de voitures, menaces et a même jeté de l'essence une fois sur la porte d'un autre habitant de l'immeuble.