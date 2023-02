ATP Rotterdam - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en demi-finales

Passés par les qualifications aux Pays-Bas, Gillé, 32 ans, et Vliegen, 29 ans, ont été battus en deux manches et 1h33 de jeu par la tête de série N.3 formée par le Croate Ivan Dodig (ATP 10), 38 ans, et l'Américain Austin Krajicek (ATP 9), 32 ans, 6-4 et 7-6 (7/3). Gillé/Vliegen, associé sur le court depuis 2013, espéraient disputer leur 9e finale sur le circuit ATP et la première dans un tournoi de catégorie ATP 500. Ils ont gagné six des huit jouées à ce jour, la dernière à l'ATP 250 de Pune le 7 janvier dernier en Inde. (Belga)