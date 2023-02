Brussels Airport demande de ne pas venir spontanément pour récupérer des bagages

Environ 5.000 bagages se sont retrouvés samedi à l'aéroport sans propriétaire. Les voyageurs doivent faire une demande auprès de la compagnie aérienne pour récupérer leur valise, ce qui peut se faire via le site web de l'aéroport. Samedi, il était aussi possible de faire cette demande sur place, via un formulaire papier. Tous ceux qui ont introduit une telle demande (plainte) de récupération de bagage seront contactés personnellement, la plupart du temps via SMS, insiste Brussels Airport dimanche. "Cela n'a pas de sens de venir à l'aéroport si vous n'avez pas reçu de message", précise la porte-parole. "Dans la plupart des cas, le bagage est même envoyé au domicile du voyageur". Il ne sera pas possible de rendre toutes les valises à leur propriétaire dimanche, précise Brussels Airport. Cela pourrait prendre quelques jours pour rattraper le retard. Les personnes qui ont décollé depuis Zaventem samedi sans bagage doivent également introduire une demande, pour que la valise soit envoyée à destination, à l'aéroport correspondant ou au logement. Une page spécifique de questions-réponses a été créée sur le site de Brussels Airport, renseignée sur la page d'accueil, avec toutes les informations nécessaires aux voyageurs impactés par la grève d'Aviapartner. (Belga)