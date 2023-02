Greet Minnen et Yanina Wickmayer décrochent le titre en double à Altenkirchen

La paire belge, tête de série N.1, a battu en finale le duo tête de série N.2 composé des Britanniques Freya Christie et Ali Collins, classées 129e et 122e au classement WTA en double. Minnen et Wickmayer se sont imposées 6-1, 6-3 en 55 minutes. Il s'agit du 4e titre en double, le premier sur le circuit ITF, tant pour Greet Minnen, 25 ans, que pour Yanina Wickmayer, 33 ans. Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 157) avait joué, et perdu, la finale du simple, s'inclinant 7-6 (7/5), 4-6, 6-2 par la Danoise Clara Tauson (WTA 128), tête de série N.5. Éliminée au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie, Minnen n'a pas encore joué sur le circuit WTA cette saison. Elle a choisi de repasser par le circuit ITF, où elle a remporté coup sur coup les tournois W60 de Sunderland et W40 de Porto. Sa série victorieuse s'est arrêtée dimanche à 14 matchs consécutifs gagnés en simple, alors qu'elle visait un 12e titre sur ce circuit. (Belga)