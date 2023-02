Les Belges à l'étranger - L'Atletico Madrid rend hommage à l'Athletic Bilbao avant de le battre 1-0

Ce classique du championnat d'Espagne possédait une touche encore plus spéciale: 2023 marque le 125e anniversaire de la fondation de l'Athletic, et l'Atletico a tenu à rendre un petit hommage au club basque en le laissant arborer son maillot rayé. Chez les Matelassiers, Yannick Carrasco a été remplacé par Depay (72e) et Axel Witsel est resté sur le banc. En Allemagne, Dortmund s'est facilement défait du Hertha Berlin 4-1. Au Borussia, Thomas Meunier est resté sur le banc et Julien Duranville, blessé, était absent. Du côté du club de la capitale, Dodi Lukebakio est monté au jeu (68e). À ce moment-là, arim Adeyemi (27e, 1-0) et Donyell Malen (32e, 2-0) avaient creusé l'écart et Lucas Tousart (47e, 2-1) avait inscrit l'unique but des Berlinois. Marco Reus (76e, 3-1) et Julian Brandt (90e, 4-1) ont inscritr les deux autres buts des Borussen. Après 21 journées, Dortmund est 2e avec 43 points tout comme le Bayern Munich (1er) et l'UnionBerlin (3e). Le Hertha reste 17e et avant-dernier (17 points). (Belga)