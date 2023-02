Les Belges à l'étranger - Le Real avec Courtois gagne à Osasuna, Strasbourg bat Angers

Dans le même temps, le ciel se dégage pour Strasbourg et son gardien Matz Sels en Ligue 1 française. Lors de la 24e journée, le club alsacien a battu Angers 2-1. Habib Diallo (14e et 42e) a inscrit deux buts strasbourgeois. Nabil Bentaleb (73e) a sauvé l'honneur angevin. Après ce deuxième succès en trois matchs, Strasbourg est désormais quinzième avec 21 points, deux points devant Troyes, 17e et premier relégué, mais qui compte un match de moins. (Belga)