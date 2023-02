Les Belges à l'étranger - Lens, avec Openda, a retrouvé du mordant et battu Nantes 3-1

(Belga) Après plusieurs prestations décevantes, le RC Lens s'est montré nettement plus incisif en dominant le FC Nantes 3-1 dimanche lors de la 24e journée de la Ligue 1. Deiver Machado (34e, 1-0), Adrien Thomasson (36e, 2-0) et un autogoal de Charles Traoré (74e, 3-1) ont permis aux Sang & Or de rester quatrième et de revenir provisoirement à hauteur de Marseille (3e, 49 points). Les Canaris conservent leur 13e position (28 points)