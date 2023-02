Lotto Volley League - Guibertin renverse Gand et débutera les Challenge playoffs en tête

La réaction d'orgueil attendue avait lui puisque les Brabançons wallons remportaient logiquement le troisième set (25-21) avant de continuer de la sorte dans la quatrième manche, tout en se faisant peur lors des derniers échanges (27-25). Guibertin n'avait plus le choix et se devait de réagir en vue de démarrer les futurs Challenge playoffs dans les meilleures conditions, le septième de la phase classique démarrant ces dits Challenge playoffs avec deux unités d'avance sur la lanterne rouge. La réaction d'orgueil attendue avait lui puisque les Brabançons wallons remportaient logiquement le troisième set (25-21) avant de continuer de la sorte dans la quatrième manche, tout en se faisant peur lors des derniers échanges (27-25). Dans le cinquième set, Guibertin terminait le travail en inversant complètement la tendance et accrochant une belle victoire (15-12). De quoi débuter les Challenge playoffs en tête avec deux unités d'avance sur Waremme et une sur Achel. (Belga)