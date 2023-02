Lotto Volley League - Maaseik boucle la phase régulière par un succès face à Haasrode Louvain

Achel a gagné le second match de la soirée de samedi à Alost 1-3 (24-26, 16-25, 25-19 et 24-26. Au classement, Masseik est 2e avec 38 points derrière Roulers (43), Haasrode Louvain 3e (26), Alost 6e (18) et Achel 7e (14). (Belga)