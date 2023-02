Météo - Beaucoup de nuages et un peu de pluie

Ce soir, une dernière ondée sera encore possible sur l'est. Ensuite, le temps deviendra sec partout, et le ciel se dégagera progressivement à partir de l'ouest. En seconde partie de nuit, des nuages bas se formeront toutefois par endroits. Les minima seront compris entre 0 et 3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 3 et 6 degrés ailleurs. Le vent, d'abord temporairement faible à modéré, deviendra modéré dans l'intérieur et assez fort au littoral. Lundi, le temps restera sec avec des périodes nuageuses et des éclaircies parfois généreuses, principalement dans le sud du pays. Il fera doux avec des maxima de 8 degrés en haute Ardenne à 12 voire localement 13 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, à la mer et dans le nord parfois assez fort, avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Mardi aussi, il fera sec mais d'abord très nuageux avant le retour d'éclaircies par le sud. Mercredi verra le retour de quelques averses. Les maxima iront de 8 à 12 degrés. (Belga)