Plus de 100 nageurs ont effectué la Traversée hivernale de la Meuse dans une eau à 7°

Le départ avait lieu quai de Compiègne et l'arrivée sur l'autre rive, située juste en face, quai d'Arona, où la foule était présente en nombre pour acclamer les sportifs venus d'un peu partout et les réchauffer avec des boissons chaudes ou du péket fruité. Il ne faut généralement que quelques minutes aux participants pour parcourir les 120 mètres qui séparent les deux lignes. Un entraînement préalable et une attestation médicale sont indispensables. Cette année, l'eau affichait 7 degrés et le courant était relativement faible, en comparaison à d'autres éditions. "Par rapport aux autres années, c'est presque chaud mais ça reste 7 degrés, je ne serais pas resté une heure dans l'eau", a souri, à la sortie, Simon Dierick, un habitué de ce bain traditionnel hutois qui a déjà effectué la traversée dans une eau à la température proche de zéro, "en 2014, je me souviens qu'elle affichait 2 degrés", s'est remémoré ce nageur du club de COOL Huy. L'édition, qui cette fois s'est déroulée sans restriction, est un succès, estime l'équipe organisatrice. (Belga)