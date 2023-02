Près de 120 personnes arrêtées lors des émeutes au Suriname

''Les dégâts sont énormes. Nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas retrouvé et appréhendé tous ceux qui ont pillé", a-t-il prévenu. La manifestation, à laquelle des milliers de personnes ont participé, s'est terminée par une prise d'assaut du Parlement. Un incendie y aurait été allumé et le hall d'entrée aurait été vandalisé. Les manifestants sont en colère contre la gestion du président Chan Santokhi et la crise économique que traverse le Suriname. L'inflation y est par exemple de 54% et le pays a une importante dette nationale. (Belga)