Quelque 8,8 millions de personnes affectées par le tremblement de terre en Syrie

"L'ONU s'engage à faire davantage pour aider l'ensemble des Syriens", a-t-elle ajouté. Des activistes et travailleurs humanitaires actifs en territoire rebelle, dans le nord-ouest du pays, ont critiqué le peu d'aide fournie par l'ONU après le double tremblement de terre qui a secoué le pays le 6 février dernier. Pour certains observateurs, l'ONU aurait pu acheminer l'aide internationale plus rapidement avec des véhicules plus petits, qui auraient rencontré moins de difficultés à se frayer un chemin dans les rues accidentées que les gros camions habituels. Depuis le tremblement de terre, plus de 140 camions transportant des biens de première nécessité ont transité de la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie, contrôlé par les rebelles. Dans cette zone, plus de 9.000 bâtiments se sont complètement ou partiellement effondrés, privant quelque 11.000 personnes de foyer. Selon l'ONU, les besoins d'abris et de tentes sont particulièrement importants. (Belga)