Tour d'Andalousie: Omar Fraile remporte la dernière étape, Pogacar le classement général

L'échappée matinale a pris le large après une dizaine de kilomètres avec sept coureurs, parmi lesquels trois Belges: Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Dries Van Gestel (TotalEnergies) et Vincent Van Hemelen (Flanders-Baloise). Pendant la première moitié de la course, ce groupe a creusé un écart aux alentours des trois minutes. Sentant le rythme diminuer, Dries De Bondt a décidé de fausser compagnie à ses partenaires d'échappée après 140 kilomètres de course. Arrivé dans la dernière difficulté répertoriée de la journée, l'Alto de Los Nunez (4,5 kilomètres à 5,9%) à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, De Bondt était seul contre tous alors qu'UAE Team Emirates et Movistar menaient la poursuite. L'ancien champion de Belgique a dû abdiquer à 9 kilomètres de l'arrivée, et le peloton regroupé a pris prendre la direction d'Alhaurin de la Torre. Dans un dernier kilomètre raide, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a emmené son coéquipier Alessandro Covi mais Omar Fraile (INEOS Grenadiers) a débordé l'Italien dans le dernier virage pour signer la 8e victoire de sa carrière et empêcher l'équipe émiratie de remporter toutes les étapes de cette édition. Vainqueur de trois des cinq étapes, Tadej Pogacar remporte le classement général de l'épreuve avec 1:23 d'avance sur Mikel Landa et 1:28 sur Santiago Buitrago, tous deux de l'équipe Bahrain-Victorious. Il succède à Wout Poels, vainqueur de l'édition 2022 et enregistre le douzième triomphe de sa carrière dans une course par étapes. (Belga)