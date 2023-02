Tour de Valence féminin - Justine Ghekiere, lauréate finale : "Je ne réalise pas ce qui s'est passé"

Ghekiere a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, prenant six secondes de bonification. Comme le peloton a accusé 16 secondes de retard sur la ligne d'arrivée et c'est donc elle qui a remporté sa première victoire professionnelle pour une seconde. Elle repart également avec le classement de la montagne. "Je ne sais tout simplement pas quoi dire. Je n'ai pas de mots pour ça et je ne réalise pas vraiment ce qui s'est passé", a déclaré la Belge à son équipe après la course. "Je visais ce maillot à pois et j'étais deuxième de ce classement ce matin. J'ai joué le tout ou rien et j'ai réussi. J'étais d'abord dans cette échappée, puis j'ai pu rester avec Gaia Realini et Elise Uijen dans la dernière montée." Et elle a finalement sprinté et échoué à la deuxième place. "C'est dommage que je n'aie pas remporté cette victoire d'étape, mais j'ai eu le classement de la montagne et j'étais déjà très heureuse. Jusqu'à ce que je réalise soudain que le classement général était également en jeu. Cette équipe est fantastique et je me sens bien ici. Tout le monde croit et travaille pour les autres. Ashleigh ne gagne pas le classement général, mais il reste dans l'équipe." (Belga)