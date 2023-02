Tour des Alpes Maritimes et du Var: l'étape pour Paret-Peintre, Vauquelin vainqueur final

La dernière étape comptait quatre ascensions répertoriées réparties au long du parcours. La course démarrait avec l'ascension du Col d'Èze (6,9 kilomètres à 5,1%), suivi à la mi-course du Col de Châteauneuf (6,9 kilomètres à 6,3%) et de Carros (5,3 kilomètres à 5,2%). Un groupe de dix coureurs s'est détaché en début de course avec notamment David Gaudu (Groupama-FDJ), Romain Bardet (Team DSM) et Aurélien Paret-Peintre, poursuivis par le leader du classement général, Kévin Vauquelin. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a tenté sa chance en solitaire pendant une quarantaine de kilomètres, mais le peloton l'a repris sous l'impulsion de EF Education-EasyPost, pour lancer son leader Neilson Powless, bien surveillé par les favoris. Un peloton étiré s'est présenté au pied de la dernière ascension, la Montée de la Sine (4,2 kilomètres à 4,5%). Les leaders ont alors tenté leur chance, et Aurélien Paret-Peintre s'est extrait du groupe en creusant un écart d'une vingtaine de secondes à l'approche du sommet, suffisant pour éviter le retour du peloton et lever les bras pour la deuxième fois dans sa carrière, mais trop maigre pour enlever la victoire au classement général. Le sprint a été réglé par Mattias Skjelmose devant le maillot jaune, Kévin Vauquelin. Après avoir remporté la première victoire de sa carrière lors de la première étape, le coureur d'Arkéa-Samsic double son compteur en décrochant le classement final. Il succède à Nairo Quintana au palmarès de l'épreuve. (Belga)