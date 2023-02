Trophée X2O - Fem van Empel s'impose à Bruxelles et remporte le classement final du Trophée X2O

Sur le Campus de la Plaine, la championne du monde en titre, en tête du classement avec 2 secondes d'avance sur sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado avant le départ, s'est imposée avec 47 secondes et 1:04 d'avance sur deux autres Néerlandaises, Lucinda Brand et Annemarie Worst. Ceylin del Carmen Alvarado, qui l'avait emporté en 2019, 2020 et 2021 à Bruxelles, a terminé 4e à 1:45. Côté belge, Marion Norbert Riberolle se classe 6e à 2:47 et Laura Verdonschot 9e à 3:34. Au classement final, Fem van Empel l'emporte devant Lucinda Brand, 2e à 2:18, et Ceylin del Carmen Alvarado, 3e à 2:22. Sanne Cant termine 8e à 16:49, Marion Norbert Riberolle 9e à 17:19. (Belga)