Accident de Pierre Palmade - Pierre Palmade: l'appel du parquet pour son placement en détention examiné vendredi

"L'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le 24 février 2023, à 9H", a déclaré Rémy Heitz dans un communiqué. Le comédien a été assigné vendredi dans le service d'addictologie d'un hôpital sous bracelet électronique. Le parquet de Melun, qui avait requis un placement en détention provisoire, a fait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention. Pierre Palmade, 54 ans, a déclenché une tempête judiciaire et médiatique depuis que la voiture qu'il conduisait le 10 février, après avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse, a percuté un véhicule arrivant en face sur une route départementale de Seine-et-Marne. La collision a fait trois blessés graves au sein d'une même famille: un homme, son fils de 6 ans et sa belle-soeur enceinte, qui a perdu son bébé. Présenté vendredi dernier à une juge d'instruction à l'issue de ses 48 heures de garde à vue, l'humoriste, aux prises depuis des années avec de lourds problèmes d'addictions, a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. En parallèle, le parquet de Paris a ouvert samedi une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique à la suite d'un signalement, qui a donné lieu à des perquisitions aux résidences de l'artiste à Paris et en Seine-et-Marne. (Belga)