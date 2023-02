Curry, Duplantis, Mbappé, Messi, Nadal et Verstappen nommés au titre de Sportif de l'année

Chez les dames, la lutte opposera l'athlète jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, la nageuse américaine Katie Ledecky, l'athlète américaine Sydney McLaughlin-Levrone, la footballeuse espagnole Alexia Putellas, la skieuse américaine Mikaela Shiffrin et la joueuse de tennis polonaise Iga Swiatek. Des prix seront également attribués pour, entre autres, l'équipe de l'année (équipe de football masculine d'Argentine, équipe de football féminine d'Angleterre, équipe de rugby masculine de France, Golden State Warriors, Real Madrid et Red Bull Racing), la percée de l'année (Carlos Alcaraz, Tobi Amusan, Nathan Chen, équipe de football masculine du Maroc, Elena Rybakina, Scottie Scheffler) et le retour de l'année (Francesco Bagnaia, Christian Eriksen, Jakob Ingebrigtsen, Klay Thompson, Annemiek van Vleuten et Tiger Woods). Les nommés ont été déterminés par un panel de 1.400 membres issus des médias du monde entier. Les 71 membres de la Laureus World Sports Academy, à savoir des anciens champions sportifs, détermineront les vainqueurs. Ces prix existent depuis 2000. Justine Henin, sacrée Sportive de l'année en 2008, figure au palmarès. (Belga)