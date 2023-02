Des dizaines de bijoux khmers pillés de retour au Cambodge

La collection de 77 bijoux en or ou autres métaux précieux -- couronnes, colliers, bracelets, boucles d'oreille ou amulettes -- est arrivée dans le royaume vendredi dernier, a indiqué le ministère de la Culture. Ces bijoux datent des époques pré-angkoriennes et angkoriennes, du nom de l'empire qui a dominé une grande partie de la péninsule indochinoise entre les IXe et XIVe siècles. "Le rapatriement de ces trésors nationaux ouvre une nouvelle ère pour la compréhension et l'étude de l'empire d'Angkor et de son importance pour le monde", a réagi Phoeurng Sackona, la ministre de la Culture, citée dans le communiqué. L'accord de restitution entre les autorités cambodgiennes et la famille de Douglas Latchford, un marchand britannique inculpé par la justice américaine de trafic d'oeuvres d'art avant son décès en 2020 - sans procès -, a été trouvé en septembre 2020. La plupart des objets restitués n'ont jamais été exposés au grand public, a indiqué le communiqué. Le Cambodge réclame le retour du patrimoine volé durant les années 1970, marquées par la guerre civile et le pouvoir despotique des Khmers rouges. Cinq oeuvres d'art khmer, dont une statue en pierre du dieu hindou Shiva, que possédait la famille Latchford, ont été retournées en 2021. La justice américaine a restitué, en août dernier, au Cambodge 30 oeuvres volées qui avaient fait l'objet d'un trafic international jusqu'aux Etats-Unis - parmi lesquelles des statues de divinités hindoues et bouddhistes, s'étalant de l'Âge de Bronze au XIIe siècle. (Belga)