Deux policiers poursuivis pour le décès en cellule d'Ibrahima Barrie, en janvier 2021

Le 9 janvier 2021, le jeune homme de 23 ans avait été interpellé près de la gare parce qu'il filmait une intervention de police et avait tenté de s'enfuir quand la patrouille avait voulu le contrôler. Il avait été emmené au commissariat de la rue de Brabant, où il s'était effondré. Transporté à l'hôpital, il était toutefois décédé. Après sa mort, la piste de l'overdose avait été avancée mais l'autopsie et le rapport toxicologique effectués sur le corps du jeune homme avaient balayé cette hypothèse. L'autopsie avait révélé une affection cardiaque mais, pour la famille de la victime, celle-ci n'aurait pas pu causer un arrêt cardiaque. Cinq à sept minutes se sont écoulées entre la perte de conscience d'Ibrahima Barrie et la réaction d'un agent, selon Me Deswaef, qui ajoute que les policiers n'auraient pas utilisé le défibrillateur du commissariat. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête judiciaire dans la foulée de ce décès suspect. Cette enquête a été récemment clôturée. La chambre du conseil a décidé la semaine dernière de renvoyer deux agents devant le tribunal correctionnel. "La prévention actuelle est celle de 'négligence coupable', mais la décision de la chambre du conseil indique explicitement que la qualification devra être discutée au tribunal", a souligné Me Deswaef. (Belga)