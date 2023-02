France: décès à 91 ans du cinéaste Michel Deville

"Nous ne l'annonçons seulement aujourd'hui car nous avons souhaité nous recueillir dans l'intimité familiale et Michel détestait les cérémonies...", a déclaré à l'AFP son épouse et collaboratrice Rosalinde Deville. Le réalisateur de "Péril en la demeure", décédé "de vieillesse" selon son épouse, a été "inhumé au cimetière de Boulogne-Billancourt, sa ville", près de Paris. Auteur d'une trentaine de long-métrages, il a reçu 2 César pour "Le Dossier 51" (1979, meilleur scénario) et pour "Péril en la demeure" (1986, meilleur réalisateur). La quasi-totalité de ses films étaient tirés d'oeuvres littéraires qu'il adaptait, comme "La lectrice", avec Miou-Miou, adapté du roman de Raymond Jean, "Le Dossier 51" d'après le livre de Gilles Perrault ou "La maladie de Sachs", avec Albert Dupontel, adapté du roman de Martin Winckler. Né en avril 1931, Michel Deville avait appris le métier de cinéaste pendant une dizaine d'années, auprès de son mentor Henri Decoin. Il avait connu le succès avec "Benjamin ou les mémoires d'un puceau (1967), interprété par Michèle Morgan, Michel Piccoli et Pierre Clémenti. En 1970, il dirigea Brigitte Bardot dans la comédie, "L'ours et la poupée", un des derniers films de la star. (Belga)