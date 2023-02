La police s'entraîne en 3D à Mexico et dans quelques autres villes au monde

"Lève toi, lève toi" : des policiers de Mexico simulent une intervention parmi des civils dans un univers virtuel en trois dimensions utilisé pour améliorer leurs réflexes comme dans un petit nombre d'autres pays.

Le premier Centre d'entraînement de réalité virtuelle (Cerv) d'Amérique latine a été inauguré le 15 février dans la mégapole aux neuf millions d'habitants où les autorités locales affirment que la criminalité baisse depuis trois ans.

"Seules trois polices aux Etats-Unis et la police d'Israël ont ce système de réalité virtuelle", affirme le gouvernement local dans un communiqué. Le centre, installé dans les locaux de l'université de la police, dispose de "cent caméras de capture de mouvements" et de différents types de fusils et de revolvers (virtuels également).

Equipés de lunettes qui les projettent sur les lieux du crime, des policiers doivent libérer une enfant prise en otage à Tepito, un quartier qui est le fief du principal gang de la capitale.

Ordinateur embarqué dans un sac à dos, armés de fusils, les policiers s'approchent du preneur d'otage, l'obligent à lâcher son arme et à relâcher sa victime.

Ils "peuvent interagir avec des avatars réels ou virtuels, dans des représentations graphiques extrêmement réalistes", explique le secrétaire à la Sécurité, Omar Garcia Harfuch, selon qui la réalité virtuelle permet de reproduire différents lieux d'intervention : "écoles, centres commerciaux, restaurants, autoroutes, avions".

Mexico a investi 60 millions de pesos (3,27 millions de dollars), a indiqué la présidente du gouvernement de la ville (maire), Claudia Sheinbaum, qui met en avant une économie de quatre millions de pesos (220.000 dollars) en munitions.

Aux Etats-Unis, les policiers de New York et Los Angeles utilisent aussi la réalité virtuelle pour améliorer leurs réflexes face à des situations d'urgence comme des fusillades, a rapporté la presse.

L'Union européenne a financé en 2019 un "projet Shotpros" de réalité virtuelle pour "concevoir de meilleurs modules de formation pour les policiers".

"Son objectif est d’améliorer leur performance globale en situation de stress", selon un communiqué disponible sur le site de la Commission européenne.

En Belgique, des milliers de policiers ont suivi ce programme, ont déclaré en septembre à la presse le gouvernement fédéral et les autorités d'Anvers.

A Mexico, l'exercice a été présenté par le secrétaire à la Sécurité Omar Garcia Harfuch, blessé dans un attentat en juin 2020.

Deux de ses gardes du corps et une passante ont été tuées dans cette attaque attribuée au Cartel Jalisco Nueva Generacion, l'un des deux plus puissants du pays.

Possible candidate à l'élection présidentielle en 2024, la maire de Mexico Claudia Sheinbaum affirme que la criminalité a fortement baissé dans sa ville sous son mandat. "Nous sommes passés de 15,46 homicides pour 100.000 habitants en 2019 à un taux de sept pour 100.000 habitants en 2022", indique un communiqué des autorités locales du 8 février.