Le cyclone Gabrielle devrait coûter des "milliards de dollars" à la Nouvelle-Zélande

Le chef du gouvernement néo-zélandais a fait savoir que le bilan des victimes pourrait s'alourdir, la police cherchant encore à contacter quelque 2.300 personnes, après des inondations soudaines et des vents violents survenus sur l'île du Nord qui ont endommagé des habitations, des ponts ou encore des routes à travers le pays. "Nos pensées accompagnent les familles et les communautés endeuillées (par la perte) d'être chers", a ajouté M. Hipkins. Le ministre des Finances Grant Robertson a promis lundi une aide de 300 millions de dollars néo-zélandais (175 millions d'euros), tout en prédisant que le coût total des réparations coûtera des "milliards de dollars" aux contribuables. "Nous avons beaucoup de travail devant nous", a prévenu M. Robertson, nommé par M. Hipkins au poste de ministre en charge de la reconstruction, "mais nous avons les moyens et la volonté de le faire". Selon le Premier ministre néo-zélandais, 15.000 foyers sont toujours privés d'électricité sur l'île du Nord, principalement dans les villes côtières de Gisborne (est) et Napier (est), où des inondations ont touché de nombreuses habitations. L'état d'urgence national, déclaré la semaine dernière pour la troisième fois dans toute l'histoire de la Nouvelle-Zélande, a été prolongé pour sept jours supplémentaires, a annoncé M. Hipkins. (Belga)