Les Pays-Bas accusent un navire russe d'avoir essayé de "cartographier" des parcs éoliens

Le navire est entré dans les eaux territoriales néerlandaises "ces derniers mois" avant d'être détecté et "escorté par les garde-côtes néerlandais et la Marine", a indiqué Jan Swillens, chef de ce service (MIVD), à des journalistes. "Ce que nous avons vu ces derniers mois, c'est que des acteurs russes essaient de comprendre comment l'approvisionnement énergétique en mer du Nord est organisé, avec l'intention de le perturber", a ajouté M. Swillens. "La tentative n'a pas abouti", a-t-il précisé, sans donner plus d'informations. L'incident n'a aucun lien avec l'expulsion de diplomates russes et la fermeture de la section commerciale de l'ambassade de Russie à Amsterdam annoncées samedi par les Pays-Bas, ont précisé M. Swillens et Erik Akerboom, chef des services secrets néerlandais (AIVD). "Quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, la Russie restera très probablement une menace pour les Pays-Bas à long terme", est-il par ailleurs écrit dans un rapport des services de renseignement néerlandais publié lundi. "Les Pays-Bas doivent tenir compte du fait que la guerre en Ukraine et ses conséquences dureront probablement longtemps", a précisé M. Swillens. "Le résultat de cette guerre déterminera notre sécurité et notre prospérité futures", a-t-il déclaré. "Si l'Occident ne maintient pas l'unité contre la Russie, Moscou conclura probablement que l'agression est payante", a-t-il souligné. (Belga)