Nafi Thiam défendra son titre sur le pentathlon à Istanbul

"J'ai décidé de me joindre à la fête", a expliqué Thiam dans sa newsletter. "C'est pour moi l'occasion idéale de tester ma forme et de recueillir des informations précieuses pour la saison en extérieur." En 2021, à Torun, Thiam avait devancé Noord Vidts pour un doublé belge. L'année suivante, elle avait renoncé aux Mondiaux indoor de Belgrade. L'an passé, Thiam avait remporté tant le titre mondial que le titre européen de l'heptathlon. Elle a ensuite mis fin à sa collaboration avec Roger Lespagnard et est désormais entraînée par Michael Van der Plaetsen. (Belga)