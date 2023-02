Séisme en Turquie et en Syrie - La police turque arrête des utilisateurs de réseaux sociaux pour des messages critiques

(Belga) La police turque a interpellé 131 personnes pour avoir partagé des "messages provocateurs" sur les réseaux sociaux dans le but de "répandre la peur et la panique au sein de la population" à la suite des tremblements de terre qui ont secoué le sud du pays il y a de cela quinze jours, a-t-on appris lundi via l'agence de presse allemande DPA.