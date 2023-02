WTA Dubaï: Kimberley Zimmermann franchit le 1er tour du double à Dubaï

Associée à la Roumaine Monica Niculescu (WTA 41 en double), la Bruxelloise de 27 ans a battu à l'issue d'une rencontre très indécise la paire composée de la Tchèque de 17 ans Linda Fruhvirtova, 222e mondiale en double (52e en simple), et de l'Estonienne Kia Kanepi, 37 ans, classée 526e en double à la WTA mais 48e en simple qui fut 15e en 2012. Zimmermann/Niculescu ont gagné 3-6, 6-4 et 11/9 au super tie break. Au cours de ce dernier leurs adversaires ont bénéficié de deux balles de match à 7/9. Le match a duré 1h33. Au 2e tour, la paire belgo-roumaine sera opposée au duo russo-kazakh qui réunit Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 51) et la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 114). Celui-ci a éliminé dimanche au premier tour Kirsten Flipkens et sa partenaire allemande Laura Siegemund, qui étaient classées tête de série N.8 à Dubaï. (Belga)