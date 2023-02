WTA Merida - Ysaline Bonaventure se qualifie pour le 2e tour

Trahie par son service, Bonaventure a perdu sa mise en jeu à quatre reprises dans le premier set dont dans le 10e jeu qui lui aurait permis d'égaliser à 5-5. Les jeux de service ont continué à ne pas constituer un avantage dans le deuxième set. La Stavelotaine n'a ainsi pas réussi à conclure la manche alors qu'elle servait à 5-4. Bonaventure a toutefois réussi à exploiter son 4e break dans le 2e set (7-5). La N.4 belge se libéra et conclut plus facilement la dernière manche. La Stavelotaine de 28 ans sera opposée au 2e tour à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 100e mondiale, ou la Tchèque Katerina Siniakova, 47e mondiale et 4e tête de série. (Belga)