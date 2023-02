Crash d'un avion malaisien en Ukraine - La cour européenne verse la plainte de Kiev contre la Russie à l'affaire sur le MH17

La Cour nomme cette affaire "Ukraine et Pays-Bas contre la Russie". Elle porte sur le crash du MH17 mais aussi sur tous les crimes qui ont été commis par des séparatistes pro-russes, qui sont en conflit avec l'Ukraine depuis 2014. Kiev accuse la Russie de violations flagrantes des droits de l'homme commises depuis l'invasion du 24 février, il y a près d'un an. En plus de ces affaires, la cour est saisie de trois autres introduites par d'autres pays au sujet des évènements en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. En outre 8.500 plaintes individuelles ont été introduites auprès de la cour. Le crash du MH17 a fait 298 morts dont 196 Néerlandais et quatre Belges. En début de mois, les enquêteurs internationaux ont suspendu leur enquête sur la destruction du l'aéronef affirmant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre d'autres suspects. (Belga)