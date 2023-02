Décès du légendaire hurdler Greg Foster à 64 ans

La légende des haies américaines luttait depuis plusieurs années contre l'amyloïdose, une maladie rare dans laquelle une accumulation de protéines provoque des dommages aux organes. Cette maladie l'a amené à subir une transplantation cardiaque en 2020. Après une brillante carrière universitaire à l'UCLA au cours de laquelle il a remporté le titre national sur 110 m haies en 1978 et 1980, le natif de Chicago a remporté un total de dix titres nationaux américains sur les haies en salle et en plein air de 1981 à 1991. Foster a remporté l'or aux 110 m haies lors des trois premiers Mondiaux d'athlétisme en 1983, 1987 et 1991, en plus d'une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 dans sa spécialité. "C'est si triste que Greg nous ait quitté si jeune", a réagi Jon Ridgeon, le directeur général de World Athletics dans un communiqué. "Greg était tel que vous voulez que les héros de l'athlétisme se comportent: un compétiteur féroce sur la piste mais également un homme chalereux et généreux en dehors". Pendant 18 saisons consécutives, entre 1977 et 1994, Foster a fait partie des douze meilleurs spécialistes mondiaux du 110 m haies. Lors de cinq années, il a dominé ce classement et en 1988 il a même réussi à faire partie des meilleurs mondiaux avec un bras cassé. Il avait pris sa retraite sportive en 1996. (Belga)