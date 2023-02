Dix civils tués par des shebabs à Mogadiscio

Vers 15 heures (13H00 HB), des shebabs ont "attaqué une maison dans le district d'Abdiaziz", au nord de Mogadiscio, selon un communiqué du gouvernement, précisant que dix civils avaient été tués et trois blessés. Les forces de sécurité somaliennes "ont secouru et extrait de nombreux civils de cette maison et dans les immeubles aux alentours durant cette attaque", selon les autorités, indiquant que quatre shebabs ont été tués. L'attaque a été revendiquée par les shebabs, groupe affilié à Al-Qaïda. Les shebab combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Chassés des principales villes du pays en 2011-2012, ils restent solidement implantés dans de vastes zones rurales. Le président Hassan Cheikh Mohamoud, revenu au pouvoir en mai 2022, leur a promis une "guerre totale" et a récemment qualifié leurs membres de "punaises de lit." Mais les shebabs continuent de mener des attentats sanglants en représailles, soulignant leur capacité à frapper au cœur des villes et des installations militaires somaliennes. (Belga)