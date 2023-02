Guns N' Roses refermera la première journée du Graspop

Les Américains viendront embraser les foules avec leurs plus grands classiques tels que "Sweet Child O' Mine", "Paradise City" ou encore "November Rain". La 26e édition du Graspop se tiendra du jeudi 15 au dimanche 18 juin 2023 et compte déjà plus d'une centaine de noms à son affiche, notamment Ghost, Slipknot, Parkway Drive, Mötley Crüe, Def Leppard et Gojira. (Belga)