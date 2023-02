Huit athlètes belges autorisés à aller à Istanbul sur base du classement mondial

Belgian Athletics, la fédération belge d'athlétisme, a confirmé mardi à Belga que les athlètes qualifiés à la suite de ces forfaits pourront aller à Istanbul. Il s'agit de Camille Laus (400m), Helena Ponette (400m), Lisa Rooms (3.000m), Anne Zagré (60m haies), Jolien Boumkwo (lancer du poids), Isaac Kimeli (3.000 m), Thomas Carmoy (hauteur) et Jente Hauttekeete (heptathlon). D'autres noms pourraient encore venir s'ajouter à cette liste. Quinze Belges avaient déjà décroché leur billet pour l'Euro en salle, qui se tiendra du 2 au 5 mars: Rani Rosius (60m), Delphine Nkansa (60m), Nafi Thiam (hauteur et pentathlon), Noor Vidts (pentathlon), Cynthia Bolingo (400m), Ben Broeders (perche), Michael Obasuyi (60m haies), Julien Watrin (400m), Kevin Borlée (400m), Alexander Doom (400m), Tibo De Smet (800m), Eliott Crestan (800m), Aurèle Vandeputte (800m), Robin Hendrik (3.000m) et John Heymans (3.000m). (Belga)