Invasion de l'Ukraine - Le président chinois prévoit une rencontre avec Poutine à Moscou

Pékin souhaite jouer un rôle plus actif dans la fin du conflit en Ukraine. Selon les sources du Wall Street Journal, la rencontre avec Vladimir Poutine s'inscrirait dans le cadre des efforts visant à établir des pourparlers de paix avec les différentes parties. Xi Jinping devrait annoncer les grandes lignes de son plan de paix avant l'heure, le vendredi 24 février, soit exactement un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. Selon le ministère des affaires étrangères à Pékin, le plan mise sur le "respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale". Le haut diplomate chinois, Wang Yi, rencontrera déjà le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Moscou demain/mercredi. Il évaluera sans doute la position de Moscou au sujet de l'initiative de paix chinoise au cours de l'entretien. (Belga)