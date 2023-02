L'aéroport de Schiphol va mettre en place des limitations du nombre de passagers

Durant la première semaine d'avril, la restriction de 5% sera en vigueur toute la journée pour les voyageurs au départ. Ensuite, jusqu'à la mi-mai, la mesure ne s'appliquera que pour les heures de pointe du matin. Cette période comprend les vacances de mai aux Pays-Bas, du 29 avril au 7 mai. Cette mesure vise à réduire le risque de "retards inacceptables pour les voyageurs" à l'enregistrement et aux contrôles de sécurité et d'identité, a indiqué le gestionnaire de l'aéroport dans un communiqué. Selon l'aéroport, cela signifie que le nombre de sièges qui pourront être réservés sera réduit de 5%. Les compagnies aériennes peuvent choisir soit de moins remplir leurs avions soit d'annuler des vols. Selon Schiphol, le nombre de voyageurs au départ va augmenter pour atteindre une moyenne de 60.000, contre 40.000 durant la saison hivernale. Lors des jours de grande affluence de mai, l'aéroport peut accueillir jusqu'à plus de 70.000 voyageurs au départ. L'aéroport néerlandais n'en affiche pas moins une capacité supérieure à celle de l'année dernière, lorsqu'il faisait face à une pénurie de personnel, surtout au niveau de la sécurité. Actuellement, le problème de manque de bras se situe plutôt au sein des bagagistes. (Belga)