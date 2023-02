Les rappels de vaccin sont utiles mais leur effet dure peu

"Les doses de rappel ont permis de renforcer la protection contre le risque d'hospitalisation, mais cette protection restait limitée dans le temps", conclut ce travail rédigé sous l'égide de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et l'Assurance maladie. Cette étude, pas encore publiée dans une revue scientifique, est le dernier épisode en date d'une série de travaux qui se sont penchés sur l'efficacité des vaccins anti-Covid depuis leur introduction début 2021. La vaccination anti-Covid, qui en France se base essentiellement sur les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech, a démontré son efficacité contre les formes graves, même si elle réduit peu le risque d'être contaminé à moyen ou long terme. Toutefois, même contre les hospitalisations, l'efficacité tend à diminuer au fil du temps. L'étude publiée mardi --réalisée sous la direction de l'épidémiologue Mahmoud Zureik-- s'est penchée sur le cas des patients hospitalisés pour Covid entre juin et octobre 2022. Les chercheurs ont comparé leur situation vaccinale avec celle d'un groupe de personnes n'ayant pas été hospitalisées. Il en ressort d'abord que les vaccins ont gardé une bonne efficacité contre le risque d'hospitalisation, même face à Omicron. C'est le cas chez les personnes qui n'ont reçu que leurs deux premières doses, mais cette protection est encore augmentée par les rappels: l'efficacité contre les hospitalisations est estimée à 45% après une primo-vaccination, 56% pour une troisième dose et 75% après une quatrième ou cinquième dose. Mais l'effet de ces rappels diminue vite au fil du temps. Au bout de six mois, il y a peu de différence, par rapport aux personnes qui n'ont réalisé qu'une vaccination. (Belga)